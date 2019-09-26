Восемь человек госпитализированы после пожара в хостеле в Измайловском кремле

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Восемь человек доставлены в больницы после пожара в хостеле на территории Измайловского кремля в Москве, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Пострадали десять человек, восемь из них доставлены в городские больницы. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое, одного - крайне тяжелое", - сказал собеседник агентства, уточнив, что еще двоим пострадавшим помощь была оказана на месте.

Пожар произошел в четверг ночью на первом этаже шестиэтажного здания "Вернисаж", где располагается торговый павильон. Хостел занимает помещения на остальных этажах.

Прокуратура и СК проводят проверки.