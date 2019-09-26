Драка между двумя осужденными произошла в ИК-1 Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Драка произошла между двумя осужденными в колонии №1 Ярославля, где летом 2017 года сотрудники ФСИН избили заключенного Евгения Макарова. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

"25 сентября около 19:40 в дежурную часть ИК-1 УФСИН России по Ярославской области поступила информация о том, что на почве личной неприязни между двумя осужденными произошел конфликт, вылившийся в драку. На место происшествия незамедлительно выдвинулась резервная группа. Осужденным оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данным УФСИН, сейчас колония функционирует в штатном режиме. По факту случившегося проводится служебная проверка.

"Материалы будут направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения", - уточнили в пресс-службе.

Информация о драке уже поступила ярославской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Члены комиссии посетят ИК-1 в скором времени.

"Мы в ближайшее время посетим колонию, проверим, возьмем на контроль эту ситуацию. Посетим колонию в начале следующей недели. Две недели назад мы посещали ИК-1, тогда обстановка там была спокойная", - сообщил ТАСС председатель региональной ОНК Олег Кудрявцев.

Летом 2018 года "Новая газета" опубликовала видеозапись пыток в ИК-1 Ярославля. Инцидент произошел летом 2017 года, сотрудники ФСИН избивали и оскорбляли заключенного Макарова. По всем эпизодам с пытками в колониях Ярославля, которые были выявлены следствием, проходят 20 фигурантов.