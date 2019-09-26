Уголовное дело возбудили после самоубийства экс-мэра Новокуйбышевска

САМАРА, 26 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Самарской области после самоубийства бывшего мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина. Об этом в четверг сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ региона.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства")", - сказал собеседник агентства.

Фомин был доставлен в больницу с огнестрельным ранением утром 24 сентября. Как сообщили ТАСС в СК, он пытался покончить с собой. По данным регионального Минздрава, ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, но спасти его не удалось.

Как сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эфире телеканала ГТРК "Самара", Владимир Фомин из-за проблем с сердцем с июля текущего года находился на больничном. Он перенес несколько операций и курс послеоперационной терапии. На прошлой неделе он подал заявление о досрочном сложении полномочий в городскую думу. В понедельник его отставку приняли. Временно исполняющим обязанности главы города стал Виталий Румянцев, который был заместителем мэра по вопросам городского хозяйства.