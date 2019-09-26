У российских рыбаков сгорели документы при пожаре на судне в порту Норвегии

ТАСС, 26 сентября. Документы российских рыбаков из сменного экипажа сгорели при пожаре на рыболовном траулере в порту Тромсё в Норвегии, экипаж пока остается на территории этой страны. Об этом ТАСС сообщили в компании "Норебо", которой принадлежит Мурманский траловый флот, владеющий судном.

"Сменный экипаж пока остается в Тромсё, так как нужно восстанавливать документы, чтобы они смогли вернуться в Россию - документы сгорели на судне. Как только консульство РФ сделает необходимые документы, экипаж вернется домой", - сказал представитель компании.

Он добавил, что экипаж, который находился на судне в момент возгорания, уже вернулся в РФ. "Экипаж, который был на судне во время захода [в порт,] вернулся в Россию", - сказал собеседник агентства.

Пожар на борту траулера Мурманского тралового флота "Бухта Наездник" произошел в порту Тромсё в Норвегии во вторник.