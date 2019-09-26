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Следственный комитет возбудил уголовное дело о нападении на россиян в Гвинейском заливе

Неизвестные атаковали грузовое судно "Мармалайта", шедшее под флагом Антигуа и Барбуды, 15 августа в районе камерунского порта Дуала

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пиратской атаки на грузовое судно "Мармалайта", в результате которой были похищены граждане России в Гвинейском заливе. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 227 УК РФ ("Пиратство") и ст. 126 УК РФ ("Похищение человека")", - сказала она.

15 августа в районе камерунского порта Дуала неизвестные, предположительно нигерийские пираты, атаковали грузовое судно "Мармалайта", шедшее под флагом Антигуа и Барбуды.

Как сообщили в МИД РФ, нападавшие захватили восьмерых членов экипажа, в том числе трех граждан России. 22 сентября стало известно, что моряки освобождены и доставлены в Германию.

"Следственный комитет России принимает предусмотренные международными нормами и российским законодательством меры для установления обстоятельств этих преступлений и привлечения виновных к ответственности", - сообщила Петренко.

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