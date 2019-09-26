Адвокат священника Стремского обжалует решение о его аресте

ОРЕНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Сторона защиты намерена обжаловать решение суда об аресте многодетного священника, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом ТАСС сообщил адвокат Андрей Мышкин.

"Жалоба готовится, намерены передать ее в суд сегодня или завтра", - сказал адвокат.

Священника Стремского следственные органы в среду обвинили по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых изнасилование несовершеннолетней, развратные действия в отношении двух или более несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Фигурантами дела также являются его дочь и ее супруг, которых обвиняют в незаконном лишении свободы. Суд избрал для всех троих меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственное управление СК РФ по Оренбургской области воздерживается от комментариев по данной теме.

По данным местных органов власти, в настоящее время под опекой семьи Стремских находится восемь несовершеннолетних детей. Всего настоятель принимал участие в воспитании 72 приемных детей, многие из которых уже выросли и покинули обитель.

Настоятель Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Оренбургской области протоиерей Стремский запрещен в священнослужении на время ведения следствия. Указ об этом митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин (Зарицкий) издал в среду после появления информации об аресте.