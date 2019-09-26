Ложное сообщение о минировании школы в Петербурге поступило от ученика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Полиция установила 14-летнего восьмиклассника, который сообщил во вторник о минировании школы на Приморском проспекте Санкт-Петербурга, из-за чего проводилась экстренная эвакуация. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого в совершении данного преступления - 14-летнего ученика 8 класса указанной школы. Полицейские выяснили, что несовершеннолетний позвонил в службу 112 и сообщил о якобы грозящей опасности из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в полиции сообщали, что школу на Приморском проспекте эвакуировали из-за сообщения о минировании. Угроза в ходе проверки не подтвердилась, по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

Как уточнили в полиции, подозреваемому школьнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Это не единственный случай эвакуации школы в Петербурге из-за ложного сообщения о минировании на текущей неделе. В среду из-за анонимного звонка в центре Петербурга сотрудники экстренных служб проверяют офис банка.