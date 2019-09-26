МВД и СК задержали восьмерых исполнителей убийства депутата в Раменском в 2012 году

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. МВД и Следственный комитет России задержали восьмерых исполнителей убийства депутата и его семьи в Раменском районе, совершенного в 2012 году.

Как сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко, "все они входили в преступное сообщество, возглавляемое криминальным авторитетом Шишкановым".

В свою очередь официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила ТАСС, что подозреваемые были задержаны сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области и ФСБ России.