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МВД и СК задержали восьмерых исполнителей убийства депутата в Раменском в 2012 году

В Следственном комитете заявили, что "все они входили в преступное сообщество, возглавляемое криминальным авторитетом Шишкановым"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. МВД и Следственный комитет России задержали восьмерых исполнителей убийства депутата и его семьи в Раменском районе, совершенного в 2012 году.

Как сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко, "все они входили в преступное сообщество, возглавляемое криминальным авторитетом Шишкановым".

В свою очередь официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила ТАСС, что подозреваемые были задержаны сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области и ФСБ России.

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