В СИЗО прекратил голодовку депутат заксобрания Ленобласти, подозреваемый в мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Сергей Караваев, находящийся в СИЗО по делу о мошенничестве при выкупе 35 га земли у властей Всеволожского муниципального района, прекратил объявленную 20 сентября голодовку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Сегодня на имя администрации учреждения [СИЗО] поступило заявление о том, что он просит себя считать с сегодняшнего дня официально прекратившим объявленную 20 сентября голодовку", - сказала представитель ведомства.

Она добавила, что претензий к УФСИН Караваев не имеет. "Претензий он никаких не имеет, какое-то время он останется в медико-санитарной части изолятора, а потом будет переведен в обычную камеру. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сказала собеседница агентства.

Уголовное дело возбуждено в отношении Караваева по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Ему предъявлено обвинение, вину он не признал. В феврале этого года Приморский районный суд Петербурга арестовал Караваева. По данным следственного управления СК РФ по Ленинградской области, вместе с парламентарием был задержан его отец.

По версии следствия, в 2014 году на земельном участке в поселке Мурино, арендованном ООО "АС", были построены открытые площадки для хранения, которые были незаконно зарегистрированы в органах как объекты капитального строительства, но на самом деле таковыми не являлись. На основании незаконной регистрации указанный земельный участок в 35 га был выкуплен ООО "АС" у властей Всеволожского муниципального района Ленобласти за 15% от кадастровой стоимости. Следователи считают, что муниципальному округу был причинен ущерб на сумму более 50 млн рублей.

В СК отмечали, что в качестве подозреваемых по делу были задержаны 60-летний учредитель ООО "АС", а также его сын, депутат Заксобрания Ленинградской области, который является соучредителем и фактическим владельцем компании.