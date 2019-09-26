В Воронеже тюремный срок получил глава преступной группы, похищавшей автомобили

ВОРОНЕЖ, 26 сентября. /ТАСС/. Коминтерновский районный суд Воронежа приговорил к 11 годам колонии главу преступной группы, участники которой представлялись сотрудниками правительства Воронежской области и заключали фиктивные договоры на покупку дорогих автомобилей. Они похитили не менее восьми автомобилей на сумму более 20 млн рублей, сообщила журналистам пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"Коминтерновский районный суд Воронежа рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летнего Максима Болтенкова. Он признан виновным в совершении пяти преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере") и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств в результате совершения преступления"). Болтенкову назначено наказание - 11 лет лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, Болтенков организовал группу и разработал схему хищения автомобилей. Так, в воронежском автосалоне "СКС-Лада" участник группы представился начальником отдела снабжения департамента аграрной политики Воронежской области и сказал, что ведомство купит два автомобиля Chevrolet Niva по 782,5 тыс. рублей каждый. Он предложил заключить договоры купли-продажи, но деньги перевести в течение 10 дней после сделки. Болтенков внес в договор реквизиты департамента аграрной политики Воронежской области и представил поддельные доверенности от имени департамента, после чего в салоне и отдали автомобили.

"По аналогичной преступной схеме группой Болтенкова также похищены автомобили в трех салонах. У "Бизнес Кар Воронеж" - автомобили на сумму более 15 млн рублей: Toyota Camry стоимостью 1,8 млн рублей, два автомобиля Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 5,4 млн рублей каждый, Toyota Land Cruiser Prado 150 стоимостью 3,4 млн рублей. В "Автоцентре Газ-Русавто" еще похищены автомобили "ГАЗ-С41R13" стоимостью 1,8 млн рублей, в "Воронежавтогазсервис" - автомобиль "ГАЗ-22177" стоимостью 925 тыс. рублей", - добавили в пресс-службе прокуратуры по региону.