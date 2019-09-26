В Крыму возбудили дело о фальсификации выборов на участке в Красногвардейском районе

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о фальсификации избирательных документов на одном из участков по выборам в совет поселка Красногвардейское возбуждено в Крыму, сообщили в четверг ТАСС в избирательной комиссии республики.

"Возбуждено уголовное дело по факту фальсификации выборов на одном из участков в Красногвардейском районе. Статья 142 УК РФ "Фальсификация избирательных документов, документов референдума", - сказал собеседник агентства.

ТАСС пока не располагает комментариями правоохранительных органов республики по поводу уголовного дела.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова в среду сообщила, что итоги голосования на выборах в единый день голосования 8 сентября полностью отменены на 15 избирательных участках в шести субъектах РФ, в том числе в Крыму.

Председатель избиркома Крыма Михаил Малышев ранее сообщил, что на участках в Красногвардейском и Раздольненском районах и в Симферополе территориальными избиркомами выборы были признаны недействительными. Речь идет о двух участках в Красногвардейском и Раздольненском районах, где мог быть совершен вброс бюллетеней, а также об участке в Симферополе, где члены комиссии перепутали бюллетени по выборам в Госсовет с бюллетенями для голосования в горсовет Симферополя. Эти три участка, по словам главы избиркома, не повлияли на общий итог выборов.

Выборы в Госсовет Республики Крым прошли 8 сентября, в единый день голосования. В них приняли участие 33,26% избирателей, что на 20,35% меньше, чем в 2014 году. Большинство голосов набрали региональные отделения партий: "Единая Россия" - 54,70%, ЛДПР - 16,84%, КПРФ - 8,22%, остальные набрали менее 5%. Соответственно, единороссы получили - 60, ЛДПР - 10 и КПРФ - 5 мандатов депутатов регионального парламента. Госсовет состоит из 75 депутатов. Одновременно проходили выборы в городской совет Симферополя и муниципалитеты республики.