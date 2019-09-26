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AFP: около 30 человек погибли при обрушении золотого рудника в Чаде

По данным агентства, на нелегальных золотых рудниках в стране работают сотни людей

ТАСС, 26 сентября. Около 30 человек погибли в результате обрушения золотого рудника в Чаде. Об этом в четверг сообщило AFP со ссылкой на министерство обороны республики.

Обрушение произошло в ночь с понедельника на вторник в провинции Тибести в северной части страны, недалеко от границы с Ливией. По данным AFP, там на нелегальных золотых рудниках работают сотни людей.

В регионе в настоящее время действует чрезвычайное положение из-за межобщинной борьбы за доступ к плодородным землям и водным ресурсам.

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