AFP: около 30 человек погибли при обрушении золотого рудника в Чаде

ТАСС, 26 сентября. Около 30 человек погибли в результате обрушения золотого рудника в Чаде. Об этом в четверг сообщило AFP со ссылкой на министерство обороны республики.

Обрушение произошло в ночь с понедельника на вторник в провинции Тибести в северной части страны, недалеко от границы с Ливией. По данным AFP, там на нелегальных золотых рудниках работают сотни людей.

В регионе в настоящее время действует чрезвычайное положение из-за межобщинной борьбы за доступ к плодородным землям и водным ресурсам.