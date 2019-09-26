Недалеко от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 5,7

ТАСС, 26 сентября. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг неподалеку от Стамбула. Об этом сообщает Турецкий сейсмологический центр Кандилли.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что эпицентр подземных толчков находился в 64 км к западу от Стамбула, а очаг залегал на глубине 12 км.

Правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям АФАД в свою очередь информирует, что магнитуда землетрясения составила 5,8, а очаг залегал на глубине 7 км и располагался под дном Мраморного моря.

На данный момент данные о возможных жертвах и серьезных разрушениях не поступали. Многие жители в панике выбежали на улицы.