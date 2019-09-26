Сотрудник ИК-1 Ярославля задержан по подозрению в получении взятки

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудник колонии №1 Ярославля, где в 2017 году был избит заключенный Евгений Макаров, задержан по подозрению в получении взятки. Об этом журналистам сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ярославской области.

"Следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ "Исправительная колония №1" УФСИН России по региону. По данным следствия, в сентябре текущего года сотрудник исправительного учреждения получил взятку от одного из осужденных за сокрытие нарушения им установленного порядка отбывания наказания. В настоящее время подозреваемый задержан", - информирует пресс-служба ведомства.

Сотрудник колонии подозревается в получении взятки в крупном размере за незаконные действия (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). В суд направлено ходатайство следствия об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщила ТАСС адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова, по предварительным данным, задержанный вымогал у одного из осужденных 500 тыс. рублей.

В четверг пресс-служба УФСИН по региону сообщила о драке, которая произошла вечером 25 сентября в колонии №1 Ярославль между двумя заключенным. Комментарием ведомства по ситуации с задержанием сотрудника колонии ТАСС пока не располагает.

Летом 2018 года "Новая газета" опубликовала видеозапись пыток в ИК-1 Ярославля. Инцидент произошел летом 2017 года, сотрудники ФСИН избивали и оскорбляли заключенного Макарова. По всем эпизодам с пытками в колониях Ярославля, которые были выявлены следствием, проходят 20 фигурантов.