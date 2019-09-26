СК возбудил дело о создании ОПГ в клиниках Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили еще одно уголовное дело после раскрытия в Санкт-Петербурге сети медицинских центров, которые находили у клиентов несуществующие болезни и брали деньги за лечение. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

"В настоящее время действия соучастников в зависимости от роли каждого дополнительно квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В среду в Петербурге и Москве сотрудники правоохранительных органов провели около 40 обысков по уголовному делу о мошенничестве в частных клиниках. В СК сообщали, что возбуждены 12 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 ("Покушение на мошенничество") и ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ, которые соединены в одно производство.

В СК отметили, что после проведения обысков в Москве и Петербурге по данному делу были задержаны 11 человек. "Были задержаны пять мужчин и шесть женщин в возрасте от 22 до 48 лет. Решается вопрос о предъявлении им обвинения, в отношении восьми лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении трех следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в пресс-службе.

В управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области также сообщали, что медцентры работали несколько лет и за это время смогли обмануть не менее 200 человек. Как удалось установить сотрудникам уголовного розыска, в городе работало пять таких клиник. Они проводили бесплатные обследования, в ходе которых находили у пациентов - преимущественно пожилых людей - несуществующие болезни и предлагали их вылечить. В случае если у клиента не было денег, ему предлагали оформить кредит. За такое "лечение" пациенты платили 100-200 тыс. рублей, при этом сами работники клиник не имели никакого отношения к медицине.

Источник, знакомый с ходом расследования дела, сообщал ТАСС, что организатором преступной схемы был уроженец Белоруссии, который живет в Петербурге и имеет недвижимость в Израиле, куда он собирался уехать в случае уголовного преследования.