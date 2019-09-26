Полиция Петербурга обнаружила у местного жителя арсенал оружия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Полицейские обнаружили в квартире жителя Санкт-Петербурга арсенал из порядка 20 единиц оружия, состоящий из пистолетов-пулеметов, автоматов, карабина и обреза. Также найдено множество боеприпасов. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"В ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили около 20 предметов оружия, в том числе времен Великой Отечественной войны: пистолеты-пулеметы, автоматы, карабин, обрез винтовки, пистолеты", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что также были найдены инструменты для изготовления оружия, заготовки, а также большое количество боеприпасов.

"При этом у мужчины имеется разрешение только на несколько охотничьих ружей. Все изъятое направлено на экспертизу для проверки на боеспособность", - отметили в полиции.

Выйти на квартиру с арсеналом полицейским удалось после обращения местной жительницы, которая сообщила, что ее мать избил мужчина в квартире на улице Оптиков. Полицейские приехали на вызов и обнаружили оружие. Однако мужчина в этот момент отсутствовал.

В настоящее время владельца арсенала удалось разыскать и задержать.

"Он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства и принятия процессуального решения", - сообщили в полиции.