Сообщение о минировании банка в центре Петербурга оказалось ложным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Сообщение о минировании здания с офисом банка в центре Санкт-Петербурга оказалось ложным. Как сообщили ТАСС в управлении Росгвардии по городу и Ленинградской области, в здании была проведена проверка.

"Ничего опасного не нашли", - сказал представитель ведомства, не уточнив подробности инцидента.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что утром в четверг в офис банка поступил анонимный звонок с сообщением о том, что здание на набережной канала Грибоедова в центре Петербурга с офисом Росбанка заминировано. Люди из здания были эвакуированы.