В Калининградской области возбудили дело из-за массовой гибели рыбы в озере

КАЛИНИНГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту массовой гибели рыбы из-за сброса химикатов в озеро в Калининградской области возбуждено по требованию прокуратуры. Ущерб водным биоресурсам превышает 800 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры на официальном сайте ведомства.

Установлено, что в период с 15 августа по 16 августа 2019 года неустановленное лицо сбросило в озеро, расположенное в поселке Песочное Правдинского района, аммонийные соединения, неорганические кислоты, карбамид. Это повлекло массовую гибель водных биологических ресурсов и уничтожение рыбных запасов. Согласно сведениям Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), в результате незаконных действий водным биологическим ресурсам РФ причинен ущерб в размере свыше 846 тыс. рублей.

"По требованию прокурора Правдинского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ ("Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству")", - говорится в сообщении. Виновному может грозить наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района, отмечает ведомство.