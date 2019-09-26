В ДТП под Белгородом погибли три человека

КУРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли, еще двое получили различные травмы в результате столкновения автомобилей ВАЗ и "КамАЗ" в Вейделевском районе Белгородской области, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону.

"По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "КамАЗ". В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в результате аварии еще один пассажир легкового автомобиля и водитель "КамАЗа" получили травмы и были доставлены в больницу. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, сотрудники ГИБДД обеспечивают объезд места аварии.