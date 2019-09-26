Обвиняемого в изнасиловании ребенка тренера из Ленобласти заключили в СИЗО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Тренера детского образовательного центра из города Светогорска Ленинградской области, задержанного по подозрению в изнасиловании ребенка, арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, тренеру предъявлено обвинение. "[Следователь] обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня, выслушав мнения сторон, суд счел доводы следствия убедительными и ходатайство удовлетворил", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.

Ранее в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста").

По версии следствия, 67-летний тренер спортивной секции в детском центре в Светогорске в течение двух лет приглашал к себе в дом ребенка под предлогом проведения дополнительных тренировок и подвергал его сексуальному насилию.

Следователи полагают, что арестованный причастен к аналогичным преступлениям и просят граждан, пострадавших от действий мужчины или обладающих информацией об этом, обращаться в СК.