Начальник ИК-9 в Петрозаводске обвинил СМИ в клевете после публикации о пытках в колонии

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 сентября. /ТАСС/. Начальник исправительной колонии №9 в Петрозаводске Иван Савельев подал заявление в Следственный комитет по обвинениям в клевете и оскорблении в отношении представителей власти после того, как в СМИ появилась информация о пытках заключенных в ИК, которую он возглавляет. Об этом журналистам сообщил Савельев.

"Я считаю, что это унизительно и оскорбительно. Вчера я посетил Следственный комитет и подал официальное заявление, связанное с деловой репутацией. <...> Я убежден, что будут привлечены и представители СМИ, и частные лица, которые в ней [статье] упомянуты", - сказал Савельев.

Савельев отметил, что просит провести проверку в отношении издания "Медиазона", которое опубликовало материал о возможных пытках в Петрозаводской колонии, которой он руководит. Также он планирует подать гражданский иск в отношении журналиста, издания и лиц, которые, по мнению начальника ИК-9, оболгали его и его коллег. В публикации в отношении начальника колонии употребляются слова "животное" и "сталинский НКВДшник".

Во вторник в ряде СМИ появилась информация об избиении заключенных сотрудниками колонии в ИК-9 Петрозаводска. После этого УФСИН по Карелии заявило, что начало проверку по фактам, изложенным в публикациях.