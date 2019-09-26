Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Алексея Миняйло

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с ареста на домашний арест фигуранту дела о массовых беспорядках историку Алексею Миняйло, освободив его без избрания какой-либо меры пресечения. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В действиях обвиняемого усматриваются лишь признаки административного правонарушения. Освободить Миняйло из-под стражи",- огласил постановление судья Артур Карпов. Он освобожден в зале суда.

Миняйло был арестован после несогласованной акции 27 июля в центре Москвы, его обвиняли в участии в массовых беспорядках.

В суде он вновь заявил о своей невиновности и попросил его освободить. По словам представителя СК, по делу необходимо установить всех лиц, причастных к преступлению, а Миняйло может оказать давление на свидетелей, скрыться от следствия и уничтожить документы, имеющие значения для расследования уголовного дела, поэтому домашний арест он считает единственно возможной мерой пресечения для обвиняемого. В свою очередь прокурор заявила, что нет оснований для избрания Миняйло любой меры пресечения, попросив его освободить.

До ареста 34-летний Миняйло был волонтером штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. Он один из двух фигурантов, которому предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). При этом второй фигурант с таким же составом преступления (Сергей Фомин) был ранее переведен под домашний арест.