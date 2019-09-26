В больнице Петербурга произошла драка между медиками скорой помощи и пациенткой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Драка между медиками скорой помощи и пациенткой произошла в больнице Санкт-Петербурга, в результате фельдшер получил травмы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

"Бригада скорой привезла женщину в больницу из дома, где она напала на работников скорой помощи, а затем ушла из больницы", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в результате инцидента фельдшер скорой помощи получил травмы. Случай произошел поздно вечером в среду.

В социальных сетях появилось видео инцидента, на котором видно, как женщина напала на нескольких работников скорой помощи. Нападавшая наносила удары руками и ногами. При этом на видео также запечатлен мужчина в костюме охранника, который находится рядом, но никак не участвует в инциденте.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, личности всех участников инцидента установили, а по факту нападения на сотрудника скорой помощи подано заявление в правоохранительные органы. Фельдшер находится на больничном на амбулаторном лечении. "Проводится служебная проверка, по ее результатам будет дана оценка действиям всех участников конфликта", - добавили в комитете.

В новость внесены изменения (16:10 мск) - добавлен комментарий комитета по здравоохранению.