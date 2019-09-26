Житель Петербурга пойдет под суд за получение выплат по подложному удостоверению тренера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом за мошенничество: он ежемесячное получал из бюджета содержание по подложному удостоверению "Заслуженный тренер России". Как сообщается в четверг на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга, обвинительное заключение в отношении мужчины передано в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.

"Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, не позднее марта 2010 года мужчина предоставил подложное удостоверение заслуженного тренера России в комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга для получения ежемесячного денежного содержания в размере более 6 тыс. руб. В результате мошенничества городскому бюджету причинен ущерб на сумму более 900 тыс. руб.