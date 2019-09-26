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В Ростовской области ударивший бортпроводника "Победы" дебошир получил два года колонии

Он будет отбывать наказание в колонии общего режима

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Аксайский районный суд Ростовской области приговорил пассажира, который в конце 2018 года устроил дебош на борту самолета авиакомпании "Победа", к двум годам и месяцу колонии. Об этом журналистам сообщил официальный представитель авиакомпании.

"Аксайский районный суд Ростовской области приговорил дебошира Тулупова А. А. к наказанию в виде двух лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказал он.

28 декабря прошлого года на рейсе DP105 во время набора высоты пассажир стал ходить по салону, оскорбляя членов экипажа и других клиентов ненормативной лексикой. Дебошир зашел в туалет и закурил, а также угрожал повреждением самолета, затем ударил бортпроводника.

"Его связали ремнями безопасности до окончания полета и передали полиции в аэропорту Ростова-на-Дону", - напомнил представитель "Победы".

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