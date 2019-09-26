Открывший стрельбу по людям житель Калининградской области получил 16 лет колонии

КАЛИНИНГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Жителя Калининградской области, открывшего стрельбу по людям из охотничьего ружья и застреливший человека летом 2018 года, приговорили к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщается в четверг на сайте прокуратуры области.

"Мужчина признан виновным в совершении убийства, причинении средней тяжести вреда здоровью, покушении на убийство, совершенных общеопасным способом, и незаконном хранении боеприпасов. Он приговорен по совокупности преступлений к 16 годам лишения свободы со штрафом в размере 15 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в августе 2018 года в поселке Ильичево Полесского района области. Осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим племянником и решил застрелить его. Мужчина взял дома охотничье ружье, пришел к магазину "Лесной уголок" и дважды выстрелил в компанию из трех молодых людей, среди которых был и его родственник. Все трое получили ранения, один из них скончался на месте, еще двое, в том числе племянник злоумышленника, выжили.

Дело рассмотрено Калининградским областным судом. Осужденный признал свою вину.