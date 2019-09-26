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AFP: во время студенческих протестов в Индонезии погиб один человек

Поводом для массовых выступлений стали поправки в уголовный кодекс

ТАСС, 26 сентября. Один студент погиб в четверг в ходе беспорядков в городе Кендари на востоке Индонезии. Об этом сообщило агентство France Presse.

"Один из участников протестов был ранен, его немедленно доставили в больницу. Однако, уже там врачи констатировали смерть", - заявил представитель местной полиции.

24 сентября произошли столкновения студентов с полицией в Джакарте, столице Индонезии. Протестующие использовали зажигательные смеси, а полиция - слезоточивый газ. Тогда число пострадавших превысило 300 человек.

Поводом для массовых выступлений стали поправки в уголовный кодекс, которые, по мнению правозащитных организаций, близки к кодексу шариата.

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