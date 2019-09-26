Суд признал незаконным возбуждение дела о мошенничестве в отношении депутата Раджабова

МАХАЧКАЛА, 26 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы признал незаконным постановление о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество" в отношении депутата парламента Дагестана Фикрета Раджабова, сообщили ТАСС в суде.

"Сегодня суд удовлетворил жалобу адвоката Фикрета Раджабова на постановление от 1 августа о возбуждении уголовного дела в отношении депутата по части 4 статьи 159 УК РФ", - сообщил собеседник. По его словам, постановление районного суда может быть обжаловано в десятидневный срок в апелляционном порядке в Верховный суд Дагестана.

Председателя комитета по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению парламента Дагестана Фикрета Раджабова задержали 22 мая после проведения обысков в его рабочем кабинете и дома. 24 мая Советский районный суд Махачкалы арестовал его на два месяца.

Следствие считает, что депутат, будучи руководителем правового управления администрации Махачкалы, участвовал в преступном сообществе, которое незаконно оформило в собственность более тысячи земельных участков в Махачкале. Как сообщалось ранее, в рамках этого же дела задержаны и двое сотрудников Кадастровой палаты Дагестана.

Верховный суд Дагестана 1 августа смягчил ему меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Однако на выходе из СИЗО депутата снова задержали по уголовному делу, возбужденному в отношении него по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По второму уголовному делу суд вновь отправил Раджабова под арест - до 1 октября.

Фикрет Раджабов ("Единая Россия") - председатель комитета Народного собрания (парламента) Дагестана по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению. С 1998 по 2007 год являлся начальником юридического управления администрации города Махачкалы. С 2007 года является депутатом парламента республики. Заслуженный юрист Республики Дагестан.