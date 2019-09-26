В Петербурге возбудили уголовное дело из-за разрушения исторического здания в Красном селе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в связи с разрушением исторического здания, построенного в 1905 году в Красном селе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила городская прокуратура.

"Проверка показала, что здание, расположенное по адресу: город Санкт-Петербург, Красное село, Фабричный поселок, дом 5, литера А, фактически утрачено. Органом дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 243.1 УК РФ ("Нарушение требований сохранения или использования выявленных объектов культурного наследия, повлекшее по неосторожности их уничтожение или повреждение в крупном размере")", - говорится в сообщении ведомства.

Фабричный поселок в Красном селе относился к товариществу писчебумажных фабрик, ведущих свою историю от бумажных производств времен Петра I. В 1905 году был построен фабричный поселок из деревянных домов по проекту инженера Петра Горбунова.

Жилые дома в поселке, согласно данным Единого государственного реестра объектов культурного наследия, являются памятниками градостроительства и архитектуры регионального значения. Несколько лет назад дома были расселены. По данным городских СМИ, в 2016 году планировалось сделать в поселке базу отдыха.