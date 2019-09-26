Житель Новгородской области получил восемь месяцев колонии за избиение бригады скорой

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Житель Новгородской области, избивший в пьяном состоянии бригаду городской станции скорой помощи, которая приехала к нему на вызов, получил восемь месяцев колонии-поселения. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Новгородской области в четверг.

"Суд признал жителя Новгородской области виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы в колонии-поселении", - сообщили в ведомстве, отметив, что гособвинение настаивало на наказании в два года лишения свободы в колонии-поселении.

ЧП случилось в конце февраля 2019 года: в результате нападения пациента врач получил черепно-мозговую травму и перелом костей носа, у санитара оказалась сломана рука, у водителя был ушиб грудной клетки. Уголовное дело возбудили по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в связи с осуществлением лицом служебной деятельности из хулиганских побуждений).