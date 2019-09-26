В МИД Марокко полагают, что террористы могли создать "спящие" ячейки

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Мировое сообщество должно и дальше проявлять твердую решимость в борьбе против терроризма, который продолжает затрагивать все регионы, подрывать мир и стабильность. Об этом, как передает в четверг информационное агентство Maghreb Arabe Presse, заявил в Нью-Йорке министр иностранных дел и международного сотрудничества Марокко Насер Бурита. Он выступил на 10-м министерском заседании Глобального контртеррористического форума, проходящем на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Крайне необходимо и дальше проявлять твердую решимость в борьбе против терроризма, который продолжает затрагивать все регионы, подрывать мир, стабильность и развитие, - подчеркнул он. - И хотя в последние два года достигнут неоспоримый положительный прогресс в области противодействия терроризму, это явление продолжает касаться всего мира, сказываясь на жизнях людей и на усилиях в сфере безопасности".

"Наша неизменная и непоколебимая коллективная готовность составляет основу нашей устойчивости, обеспечивая нам силу для противостояния угрозам, - заявил Бурита. - Мы должны и впредь действовать во имя укрепления достижений и продолжения усилий для противодействия постоянным вызовам".

Среди опасных вызовов глава МИД отметил "тревожное число оставшихся в зонах конфликтов боевиков, которые, вероятно, создали спящие ячейки для последующего восстановления так называемого халифата "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ организация) или же рассеялись по всему миру, чтобы присоединиться к действующим террористическим группировкам или создать новые".

К другим угрозам Бурита отнес концентрацию значительных финансовых ресурсов в руках террористических группировок, поддерживающих между собой тесные связи, а также распространяемые среди уязвимых слоев населения экстремистские идеологии. "Мы должны также продолжать принимать решительные меры против подстрекательских явлений, которые способствуют подъему терроризма и экстремизма. Пока они продолжают существовать, терроризм будет оставаться угрозой мирового масштаба", - подытожил марокканский министр.