УФСИН по Ярославской области опровергло информацию о массовой драке в ИК-1

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Управление ФСИН России по Ярославской области опровергло информацию о массовой драке осужденных в колонии №1 Ярославля. Об этом журналистам сообщила пресс-служба ведомства.

"По факту появления в сети интернет сведений о якобы массовой драке осужденных в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области, сообщаем что данная информация не соответствует действительности. 25.09.2019 около 19:40 в дежурную часть ИК-1 УФСИН России по Ярославской области поступила информация о том, что на почве личной неприязни между двумя осужденными произошел конфликт, вылившийся в драку", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба УФСИН по региону сообщала о драке двух осужденных в среду в ИК-1 Ярославля. Позже адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова рассказала журналистам, а также в своем Telegram-канале, что конфликт произошел на национальной почве, а драка была массовой, один осужденный доставлен в больницу.

По факту случившегося проводится служебная проверка. Ее материалы будут направлены в правоохранительные органы. Информация о драке уже поступила ярославской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Члены комиссии посетят ИК-1 в скором времени, ситуация взята на контроль.