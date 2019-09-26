Автосервис горит на юге Москвы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пожар возник в здании автосервиса на юге Москвы, площадь возгорания составляет 100 кв. м. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Возгорание произошло в здании автосервиса, расположенного по адресу: Загородное шоссе, дом 1, корпус 2, строение 12. Площадь - 100 кв. м", - сообщил собеседник агентства. По данным источника, людей в здании нет.

В пресс-службе столичного главка МЧС России подтвердили факт пожара. "Заявка о пожаре в двухэтажном административном здании поступила в 16:47, возгорание произошло на чердаке, подразделения на месте - работают. Сведений о пострадавших не поступало", - рассказал представитель пресс-службы.

В новость были внесены изменения (17:28 время мск) — добавлен комментарий МЧС.