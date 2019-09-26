Уголовное дело об участии в массовых беспорядках в отношении Миняйло прекращено

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Алексея Миняйло. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Алан Гамазов.

"Только что нас уведомили в Следственном комитете, что в отношении моего подзащитного Миняйло уголовное преследование прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления", - сказал защитник.

По словам адвоката, его подзащитный намерен просить компенсацию за незаконное уголовное преследование. "Обвинение снято по реабилитирующим основаниям, будем просить компенсацию. Сумма компенсации будет уточняться, после чего мы примем окончательное решение", - добавил Гамазов.