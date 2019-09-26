Пожар в здании автосервиса на юге Москвы потушен

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в здании автосервиса на юге Москвы, по уточненным данным, его площадь составила 30 кв. м. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Возгорание в здании, расположенном по адресу: Загородное шоссе, дом 1, корпус 2, строение 12, ликвидировано", - сказал собеседник агентства. По уточненным данным источника, площадь пожара составила 30 кв. м.

Ранее источник ТАСС сообщил, что пожар возник в здании автосервиса на юге Москвы площадью 100 кв. м. В пресс-службе столичного главка МЧС России подтвердили факт пожара, уточнив, что возгорание произошло на чердаке. Сведений о пострадавших не поступало.