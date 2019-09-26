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Проверка Росздравнадзора после ампутации руки ребенку выявила нарушения оказания помощи

Нарушения касаются своевременности и правильности постановки диагноза, а также объема оказанной помощи на первом этапе лечения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сентября. /ТАСС/. Проверка управления Росздравнадзора по Ростовской области выявила нарушения при установке диагноза ребенку, которому ампутировали руку после наложения гипса. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

"В ходе контрольных мероприятий в Центральной районной больнице Зерноградского района выявлены нарушения своевременности и правильности установки диагноза ребенку, а также стандарта и объема оказанной помощи на первом этапе лечения", - говорится в сообщении.

В августе в социальных сетях появилась информация, что в ростовском городе Зернограде 11-летнему мальчику наложили гипс из-за перелома руки, однако рука не заживала, ребенку становилось только хуже. Затем мальчика доставили в больницу Ростова-на-Дону, где врачам пришлось ампутировать руку из-за образовавшейся гангрены. Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку.
 

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