Человек выпрыгнул с седьмого этажа горящей квартиры на севере Москвы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Человек выпрыгнул с седьмого этажа горящей квартиры и выжил. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного главка МЧС.

В пресс-службе отметили, что пожарные в ходе тушения возгорания спасли трех человек, двое из которых дети, с восьмого этажа здания.

"В 17:34 поступило сообщение о пожаре по адресу: Левобережная улица, дом 4, корпус 15, в одной из квартир, расположенных на седьмом этаже 19-этажного жилого дома. Площадь пожара составила 10 кв. м. К сожалению, до прибытия пожарно-спасательных подразделений из горевшей квартиры выпрыгнул один человек, его осматривают медики", - сообщили в ведомстве.

"В 17:46 пожар был ликвидирован", - отметили в МЧС.