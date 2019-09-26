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Авиавласти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой

Сработала система предупреждения столкновения самолетов в воздухе
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Самолеты авиакомпаний Swiss и Nordstar находились в воздушном пространстве столичного региона на разных эшелонах, факта опасного сближения между ними не было. Об этом ТАСС сообщил в четверг официальный представитель Госкорпорации по организации воздушного движения Николай Ивашов.

"Воздушные суда находились в разных эшелонах, имело место ложное срабатывание системы TCAS (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе - прим. ТАСС)",- сказал он.

Ранее агентство "Москва" сообщило об опасном сближении самолетов Swiss и Nordstar в Московской воздушной зоне.

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