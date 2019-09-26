СК возбудил дело о поджоге после гибели супружеской пары в Раменском

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Следствие установило, что причиной пожара, в результате которого погибла супружеская пара, выпрыгнувшая с пятого этажа в подмосковном Раменском, стал поджог. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки по факту смерти супружеской пары в результате выпадения из окна квартиры, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества путем поджога, повлекшее смерть человека)", - сообщила она.

По данным СК, 24 сентября жильцы многоквартирного дома вызвали сотрудников пожарной службы из-за задымления в квартире на 5-м этаже в селе Новое Раменского городского округа. Приехавшие на место сотрудники не сразу смогли попасть внутрь квартиры, ее жильцы дверь не открыли, а изнутри она была подперта мебелью.

Проживающий в квартире мужчина вместе с супругой, обмотав семилетнего сына веревками, спустил его с высоты 5-го этажа вниз, после чего сам совершил попытку выбраться из окна, но сорвался и упал на землю. Затем его супруга выпрыгнула из окна. От полученных травм мужчина погиб на месте, а женщина - на следующий день в больнице.

По словам Ольги Врадий, в настоящее время следователем и криминалистом проводится дополнительный осмотр места происшествия, устанавливаются причины возгорания, а также все обстоятельства произошедшего.