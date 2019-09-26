Адвокат Пирумова опроверг информацию о новом деле против экс-замглавы Минкультуры

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Новые уголовные дела против экс-заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова не возбуждались, сейчас расследуют уголовное дело, которое было возбуждено в отношении чиновника полтора года назад. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Федор Куприянов.

"Новых уголовных дел в отношении него нет. Сейчас расследуется старое дело, возбужденное полтора года назад, - об отмывании порядка 800 млн рублей при строительстве объектов Эрмитажа. Его никто не прекращал. Сейчас Пирумов содержится под домашним арестом", - сказал защитник.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о новом деле в отношении Пирумова.

Уголовные дела Пирумова

Пирумов был осужден на 1,5 года колонии по делу о хищении, но его отпустили в зале суда в связи с тем, что суд учел срок его нахождения в СИЗО в период расследования дела. В конце января Мосгорсуд ужесточил ему наказание до трех лет колонии по требованию прокуратуры, которая с соответствующим ходатайством дошла до Верховного суда РФ, вернувшего дело на новое рассмотрение. В деле фигурировали семь эпизодов хищения средств, выделенных на реставрационные работы в Москве, Пскове, Калуге, Тамбове и Калининграде. Преображенский суд Москвы 7 августа вынес решение об условно-досрочном освобождении Пирумова от наказания по этому делу.

В рамках второго уголовного дела в апреле этого года Пирумову было предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), а также новое обвинение в мошенничестве. Он был арестован. 12 августа Московский городской суд пришел к выводу о неэффективной организации расследования этого дела и принял решение об освобождении его под домашний арест до 16 ноября.