Почти каждый третий пожар в России происходит из-за неосторожного обращения с огнем

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Почти треть пожаров в России происходит в результате неосторожного обращения с огнем. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на портале государственной статистики.

Так, в 2018 году в России было зарегистрировано более 132 тыс. пожаров, причиной свыше 37 тыс. возгораний стало неосторожное обращение с огнем. В 2017 году из 133 тыс. пожаров около 40 тыс. также произошли по причине неосторожного обращения с огнем. По данным МЧС России, большинство пожаров в стране происходит в жилье, как и большинство случаев гибели людей от них.

В четверг в пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что правительство РФ утвердило инициированные изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. "Это касается и курения", - сказал представитель министерства. Россияне также не смогут жарить шашлыки на балконах и зажигать там свечи.

Ответственность за нарушения предусмотрена статьей 20.4 КоАП ("Нарушение требований пожарной безопасности"), возможное наказание по ней - предупреждения и штрафы для физических лиц в размере до 3 тыс. руб. и до 5 тыс. руб. в случае возникновения пожара.

Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября.