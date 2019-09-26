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СМИ: нефтяные пятна обнаружены на пляжах северо-востока Бразилии

От загрязнения пострадали 46 городов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 сентября. /ТАСС/. Около сотни пляжей на северо-востоке Бразилии оказались загрязнены нефтью и нефтепродуктами. Об этом сообщил в четверг телеканал Globo со ссылкой на местных экологов.

"[У Бразилии] слабая система [экологического] мониторинга прибрежной зоны. Именно этим обусловлены такие последствия, как появление неизвестно откуда взявшихся нефтяных пятен", - приводит телеканал слова управляющего морскими программами национального отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) Анны Каролины Лобу.

Всего, по данным Бразильского института окружающей среды и возобновляемых природных ресурсов, от загрязнения пострадали 46 городов, расположенные в восьми штатах региона. Кроме того, в результате загрязнения погибли семь морских черепах, констатируют экологи.

По результатам химического анализа собранной субстанции, специалисты бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras пришли к выводу, что эта нефть и ее производные отличаются по своим характеристикам от той, что добывается в стране. Источник ее происхождения не уточняется.

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