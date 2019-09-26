Депутата гордумы Великого Новгорода обсыпали неизвестным порошком

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Депутат думы Великого Новгорода Анна Черепанова обратилась в полицию и заявила, что неизвестный обсыпал ее белым порошком на крыльце мэрии в четверг утром. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Новгородской области, полиция начала проверку по данному обращению.

"Да, началась проверка, ее проводит УМВД по Великому Новгороде", - сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, не уточнив деталей стартовавшей проверки.

В телефонной беседе с корреспондентом ТАСС депутат гордумы Анна Черепанова пояснила, что инцидент произошел в четверг утром перед началом очередного заседания думы.

"Когда я поднялась на верхнюю площадку и стала открывать дверь в мэрию, почувствовала, что сзади ко мне кто-то приближается. Этот неизвестный высыпал на меня белый порошок. Засыпал буквально все: голову, лицо, одежду. Я обратилась в полицию", - сказала Черепанова.