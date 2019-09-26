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В ДТП под Вичугой погибли двое сотрудников СК

Еще один получил травму
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© Пресс-служба УМВД по Ивановской области

ТАСС, 26 сентября.  Двое сотрудников Следственного комитета по Ивановской области погибли, один пострадал в результате ДТП вблизи города Вичуги, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ивановской области Ирина Котова.

По данным пресс-службы УМВД по Ивановской области, ДТП произошло в 17:15 на 146-м километре автодороги Ковров - Шуя - Кинешма. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Tiguan не справился с управлением и столкнулся с "Камазом", который стоял на обочине.

"Двое сотрудников регионального Следственного комитета погибли на месте ДТП, еще один человек серьезно пострадал и был госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5. ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции и наши следователи-криминалисты, которые незамедлительно выехали на место. Устанавливаются все обстоятельства случившегося", - сказала Котова.

Водитель грузовика не пострадал.

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