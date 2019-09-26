Расследование дела о беспорядках 27 июля в отношении еще одного фигуранта завершено

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции по делу о нападении на полицейского на несанкционированной акции 27 июля в Москве Эдуарду Малышевскому. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Альдаев.

"В отношении моего подзащитного были закончены следственные действия, сегодня ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции. На следующей неделе дело в отношении Малышевского поступит в прокуратуру, а если она утвердит обвинительное заключение, оно поступит в суд через неделю", - сказал защитник.

По его словам, обвинение как было изначально предъявлено по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти"), так и осталось. "Те же обстоятельства, все то самое", - отметил адвокат. Кроме того, защитник не уточнил отношение Малышевского к предъявленному обвинению.

По версии следствия, Малышевский выбил окно в автозаке, когда снаружи стояли бойцы ОМОН, "которые испытали физические страдания".

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более 10 человек.