Максима Аверина оштрафовали на 500 руб. за хулиганство на борту самолета Барнаул - Москва

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Актер Максим Аверин оштрафован на 500 рублей за хулиганство на борту самолета Барнаул - Москва и уже отпущен из полиции. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах.

"Аверин оштрафован на 500 рублей и в настоящее время вышел из отделения полиции", - сказал он.

Инцидент с участием актера по просьбе ТАСС прокомментировали и в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу. "В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево от представителя авиакомпании поступило сообщение о том, что командир воздушного судна, осуществляющего перелет из Барнаула в Москву, передал информацию о находящемся на борту неадекватном пассажире. В связи с этим к борту прибывающего в аэропорт Шереметьево самолета был направлен наряд транспортной полиции. По прибытии наряда экипаж воздушного судна пояснил, что два пассажира, один из которых, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, безадресно выражались нецензурной бранью", - рассказали в полиции.

Там отметили, что оба правонарушителя были доставлены в дежурную часть. Доставленными оказались жители Москвы 1975 и 1965 годов рождения. "В отношении гражданина 1975 г. р. составлен административный материал по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и выписан штраф 500 рублей. Второй правонарушитель отправлен на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения", - заключили в пресс-службе.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что звезда "Глухаря" устроил словесную перепалку с членами экипажа, в том числе оскорблял их непечатными словами. "После посадки в аэропорту Шереметьево артиста задержали сотрудники транспортной полиции", - сказал собеседник агентства.

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