Летевший из Москвы в Ош самолет вынужденно сел в Самаре из-за недомогания ребенка

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Пассажирский самолет, следовавший из Москвы (аэропорт Жуковский) в город Ош, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Самары из-за плохого самочувствия ребенка на борту, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе аэровокзала Курумоч.

"В международном аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку рейс, следовавший по маршруту Жуковский - Ош. Причина вынужденной посадки - плохое самочувствие ребенка, находившегося на борту. По прибытии борт встречали реанимационный автомобиль и карета скорой помощи. Пассажиру оказали необходимую медицинскую помощь и оперативно госпитализировали в одну из городских больниц", - сообщили в пресс-службе.

Самолет совершил посадку в 21:54 по местному времени (20:54 мск).

В Куйбышевской транспортной прокуратуре корреспонденту ТАСС уточнили, что ребенок доставлен в больницу с диагнозом ОРВИ.

В 22:55 по самарскому времени (21:55 мск) самолет вылетел из аэропорта Курумоч и продолжил следовать в город Ош.

В новость внесены изменения (22:31 мск) - добавлена информация о вылете самолета из аэропорта Курумоч.