СМИ: трое детей пострадали при столкновении автобуса и автодома в Канаде

ОТТАВА, 26 сентября. /ТАСС/. Трое детей получили травмы в результате аварии с участием школьного автобуса и автодома недалеко от города Ланенбург (провинция Новая Шотландия). Об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел на одном из перекрестков, когда 64-летний водитель дома на колесах проигнорировал стоп-знак. В момент столкновения в автобусе находились водитель и 27 учеников средней школы. Троим школьникам потребовалась госпитализация.

Полиция уже предъявила обвинения пожилому водителю, который нарушил правила дорожного движения. О нарушителе известно, что он турист из американского штата Невада.