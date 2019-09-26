Активисты SERB сорвали спектакль "Подельники" в Театре.doc

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Активисты скандально известного движения SERB в четверг сорвали благотворительный спектакль "Подельники", посвященный участникам уголовных дел о беспорядках в Москве в 2012 и 2019 годах. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, активисты SERB задержаны и доставлены в отдел полиции.

"Поступил вызов из театра. Полиция задержала двух активистов и доставила их в отдел "Бауманское" для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства, уточнив, что задержанные - активисты движения SERB, с ними проводится профилактическая беседа. По данным полиции, они бросили в зрительный зал стаканчики с резко пахнущей жидкостью.

Как говорится на сайте театра, рабочее название сорванного спектакля - "Болотное дело - 2". Деньги от сборов будут переданы активистам, оштрафованным за марш в поддержку журналиста Ивана Голунова, который прошел 12 июня в Москве.

Неделю назад, 20 сентября, активисты движения попытались сорвать спектакль "Война близко", посвященный осужденному на 4 года колонии за нарушения правил проведения митинга Константину Котову. Активисты прошли в зал через пожарный вход и также кинули в зрительный зал стаканчики с жидкостью с резким запахом. В театр также был вызван наряд полиции для разбирательства.

Активисты движения SERB являются участниками многих скандальных акций в Москве. В декабре 2017 года один из них облил неизвестной жидкостью экспонаты фотовыставки Стерджеса "Без смущения 2.0", работавшей в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство". Кроме того, в конце августа этого года участники движения ворвались в Театр.doc и попытались сорвать спектакль "Выйти из шкафа".