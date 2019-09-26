Не менее трех человек получили ранения в результате стрельбы в общежитии на юге Москвы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета в общежитии на улице Красного Маяка в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В общежитии по адресу ул. Красного Маяка, дом 26, произошла стрельба из травматического оружия. Пострадали минимум три человека. Причина конфликта устанавливается", - сказал он.

В пресс-службе главка столичной полиции ТАСС подтвердили факт стрельбы на улице Красного Маяка. "В результате ЧП есть пострадавшие. На месте происшествия присутствуют сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства случившегося", - заключил собеседник агентства.